Поэт из новосибирского Академгородка выступил перед мексиканцами

Новосибирец представил Россию на международном поэтическом фестивале. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поэт из Новосибирска Юрий Таратенко выступил на VIII международный онлайн-фестиваль поэзии «En el Lugar de los Escudos». Событие организует известный коста-риканским поэт, критик и театральный деятель Альваро Мата Гийе. О том, как это было, пишет рекламно-информационный портал Навигатор.

Юрий выступал с переводом мини-поэмы Мата Гийе «Осип», посвященной Осипу Мандельштаму. Ролики, на которых поэт читает произведение на языке оригинала показали на литфоруме в Мексике. Трансляция осталась на Ютубе.

Со своими коллегами отечественный литератор планирует перевести работы 25 испаноязычных и 25 русскоязычных современных авторов, выпустить сборник работ и провести международный онлайн-фестиваль «Слова над облаками».

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