Новосибирский агроном рассказала, как защитить лук от мух и чеснок от жары

Агроном рассказала, как растить лук и чеснок. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала КП-Новосибирск, как правильно ухаживать за луком и чесноком. Просто поливать — мало.

— Чесноку не хватает влаги — надо поливать 1-2 раза в неделю. Но это не все: для хорошего урожая нужно «подкармливать» грядки 2 раза в июне. Во время полива вода вымывает азот, очень нужный растениям. Его можно возместить кальциевой селитрой в первый раз и мочевиной во второй, — рассказала агроном.

С луком тоже непросто: перья и сама головка впоследствии часто страдают от луковой мухи. Эти насекомые портят урожай, откладывая яйца на грядках. Луковые мухи, говорит Шубина, ориентируются по запаху. Так что их можно обмануть, посыпав грядки опилками с креалином и перебив запах лука.

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