В Новосибирске снесли все дома на улице Пушкина сразу после дня рождения поэта

Здания на улице снесли. Фото: Infopro54.

На улице Пушкина в Центральном районе Новосибирска пусто — снесли все дома. Не прошло и недели со дня рождения поэта, а строений по улице в его честь уже нет. Об этом пишет издание Infopro54.

По информации сайта, местные отказались говорить, кто выкупил землю и снес 6 частных домов.

— Мы храним историю этой улицы, мы создали сквер Пушкина, недавно установили указатель на улицу Пушкина. К сожалению, я про снос домов узнал только от вас. Втайне все это сделано, — сообщил Infopro54 депутат городского совета Новосибирска Сергей Бондаренко.

Вполне вероятно, новым зданиям присвоят другой адрес.

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