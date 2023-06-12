«От машин не осталось ничего»: под Новосибирском случилась крупная авария с несколькими грузовиками

На месте аварии работают медики.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Днем 12 июня на новосибирской трассе произошло массовое ДТП с несколькими большегрузами. Пост об аварии опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black.
На кадрах с видео очевидцев можно разглядеть, что передняя часть одного из грузовиков всмятку. Еще один большегруз буквально разделило пополам.
Грузовики сильно пострадали, что с водителями — неясно. Фото: скрин из паблика.
О пострадавших неизвестно. В городской Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали.
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