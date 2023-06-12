«От машин не осталось ничего»: под Новосибирском случилась крупная авария с несколькими грузовиками

На месте аварии работают медики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 12 июня на новосибирской трассе произошло массовое ДТП с несколькими большегрузами. Пост об аварии опубликовали в Telegram-канале АСТ-54 Black.

На кадрах с видео очевидцев можно разглядеть, что передняя часть одного из грузовиков всмятку. Еще один большегруз буквально разделило пополам.

Грузовики сильно пострадали, что с водителями — неясно. Фото: скрин из паблика.

О пострадавших неизвестно. В городской Госавтоинспекции ДТП пока не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber