В Бердске Новосибирской области прошли соревнования по кроссфиту для пожарных

В День России спасатели соревновались в кроссфите. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В День России 12 июня в Бердске Новосибирской области прошли соревнования по пожарному кроссфиту. Об этом КП-Новосибирск рассказали в региональном МЧС.

Старт соревнований — в 11:00. Они продлились до 16:30. За это время сибиряки-спасатели толкали гири, сматывали пожарные рукава, катали покрышки от КАМАЗа и били по ним кувалдами.

Все бы ничего, но соревнования не закончились на штангах и гирях. Особенно бердчан удивила тяга пожарной машины на канате.

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