Синоптики Новосибирской области предупреждают о заморозках до -1 в ночь на 13 июня

Синоптики обещают минусовую температуру ночью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждают: в ночь на 13 июня может «стукнуть» -1. Прогноз появился на сайте службы.

Так, днем 13 июня температура воздуха будет примерно такой же, как и 12 июня — до 21 градуса тепла. Однако перед этим — ночью — синоптики прогнозируют похолодание до -1 градуса.

В пригороде, по обычаю, прохладнее, чем в самом мегаполисе. Прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди с грозами в отдельных районах. Днем порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.

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