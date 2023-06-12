В Новосибирске на Большевистской произошло ДТП с участием 3 иномарок

На месте аварии работали спасатели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем 12 июня на улице Большевистской произошло массовое ДТП с участием 3 иномарок. Об аварии пишет АСТ-54 во ВКонтакте.

— В ДТП участвовали Honda Accord, серый седан Renault Logan и белый седан Nissan Almera, — указано в посте сообщества.

В аварии участвовали 3 иномарки. Фото: скриншот из АСТ-54.

Судя по видео, у «Логана» сильно смята передняя часть, а у двух других иномарок помяты задние бампера. Возможно в «Хонду» влетели сзади, а та зацепила «Ниссан».

Как сообщили в региональном МЧС, на место приехал пожарный автомобиль. Сотрудники МЧС отключали машинный аккумулятор.

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