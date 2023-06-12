В Центральном парке Новосибирска в честь праздника развернули огромный флаг России

Военные развернули гигантский флаг.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Днем 12 июня в Центральном парке Новосибирска собрались тысячи горожан — в честь праздника там развернули гигантский триколор.
Новосибирцев поздравили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть. На праздничном концерте выступили победители конкурса-фестиваля «Дети. Творчество. Дружба».
Кроме этого, жителей города ждут конкурсы и мастер-классы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер