В Центральном парке Новосибирска в честь праздника развернули огромный флаг России

Военные развернули гигантский флаг. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 12 июня в Центральном парке Новосибирска собрались тысячи горожан — в честь праздника там развернули гигантский триколор.

Новосибирцев поздравили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть. На праздничном концерте выступили победители конкурса-фестиваля «Дети. Творчество. Дружба».

Кроме этого, жителей города ждут конкурсы и мастер-классы.

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