В Новосибирской области ищут медведя-беглеца

Косолапого ищут по Здвинскому району НСО. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Звиднский район Новосибирской области забрел медведь. Старший госинспектор министерства природных ресурсов и экологии Виктор Забара газете «Сельский труженик».

— Вчера встречался с руководителем Верх-Каргатского хозяйства Александром Игнатьевым, который подтвердил, что медведя действительно видел тракторист, а два паренька, нарвавшись на зверя, даже пытались его гонять, — уточнил инспектор.

Топтыжка гулял у реки возле села Верх-Каргат. Предположительно, он прибежал из Убинского заказника, спасаясь от пожаров. Местных просят быть бдительнее.

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