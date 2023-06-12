В Новосибирской области ищут медведя-беглеца

Косолапого ищут по Здвинскому району НСО.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Звиднский район Новосибирской области забрел медведь. Старший госинспектор министерства природных ресурсов и экологии Виктор Забара газете «Сельский труженик».
— Вчера встречался с руководителем Верх-Каргатского хозяйства Александром Игнатьевым, который подтвердил, что медведя действительно видел тракторист, а два паренька, нарвавшись на зверя, даже пытались его гонять, — уточнил инспектор.
Топтыжка гулял у реки возле села Верх-Каргат. Предположительно, он прибежал из Убинского заказника, спасаясь от пожаров. Местных просят быть бдительнее.
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