Новосибирцы заметили в небе июньское солнечное гало

Новосибирцы фотографируют солнце. Фото: предоставлено героем публикации.

Утром 12 июня жители Новосибирска заметили необычное природное явление — солнечное гало. Кольцо вокруг солнца мы видим каждый год, но обычно зимой и в морозы, а не в июньскую жару.

— Сфотографировал солнце в 7 часов утра на Зыряновском пляже, — уточнил КП-Новосибирск очевидец явления Андрей.

На кадрах новосибирцев заметна окружность вокруг звезды, которая подсвечивает Солнце по сторонам.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что поздно вечером 16 июня горожане увидят Меркурий рядом с Луной.

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