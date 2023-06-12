Новосибирцы заметили в небе июньское солнечное гало

Новосибирцы фотографируют солнце. Фото: предоставлено героем публикации.
Утром 12 июня жители Новосибирска заметили необычное природное явление — солнечное гало. Кольцо вокруг солнца мы видим каждый год, но обычно зимой и в морозы, а не в июньскую жару.
— Сфотографировал солнце в 7 часов утра на Зыряновском пляже, — уточнил КП-Новосибирск очевидец явления Андрей.
На кадрах новосибирцев заметна окружность вокруг звезды, которая подсвечивает Солнце по сторонам.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что поздно вечером 16 июня горожане увидят Меркурий рядом с Луной.
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