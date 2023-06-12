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НовостиОбщество12 июня 2023 10:17

«Загораем или нет?»: синоптики опубликовали прогноз погоды в Новосибирске с 12 по 18 июня

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Новосибирске с 12 по 18 июня
Данила ШУЛЯК
Пока пляжный отдых придется отложить.

Пока пляжный отдых придется отложить.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным синоптиков Gismeteo, новосибирский понедельник станет самым жарким будним днем недели — 12 июня обещали 26 градусов тепла. Уже во вторник, 13 июня температура резко упадет до +19. Начиная с пятницы, температура вновь поднимется с 24 градусов до 29.

При этом прогнозируют ощутимые ветра до 11 метров в секунду.

У сайта Яндекс Погода данные чуть менее утешительны: во вторник, 13 июня дождь, +20 градусов. В среду на градус меньше, а 15 и 16 июня — 23 градуса. В субботу потеплеет до +25.

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