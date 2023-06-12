Умер Василий Пономарев – директор управления гражданской защиты Бердска

С ветераном и директором МКУ простятся 13 июня. Фото: администрация Бердска.

Василий Пономарев скончался в Бердске Новосибирской области 9 июня. Об утрате сообщили в местной администрации.

— Всю свою жизнь Василий Васильевич был ярым патриотом и защитником своей родины. Принимал участие в боевых действиях в провинциях Баграм, Нангархар и Парван, позже на Северном Кавказе. Был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «за воинскую доблесть» 1-й и 2-й степени, «За отличие в военной службе 1-й, 2-й и 3-й степени». Был ветераном войны в Афганистане, — отметили на сайте.

С 2013 года и по настоящее время ветеран трудился директором МКУ «Управление гражданской защиты Бердска. Василий Васильевич защищал свой город от чрезвычайных ситуаций.

С усопшим простятся 13.06.2023 с 11:00 до 12:00 по адресу: ул. М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber