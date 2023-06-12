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НовостиОбщество12 июня 2023 8:53

В Новосибирске на высоте 114 метров водрузили флаг России в честь праздника

Полотнище видно из разных точек города
Данила ШУЛЯК
Флаг на высоте 114 метров. Фото: Группа «ВИС».

Флаг на высоте 114 метров. Фото: Группа «ВИС».

В Новосибирске на высоте 114 метров подняли флаг России в честь государственного праздника. Об этом 12 июня сообщили в Telegram-канале компании Группа «ВИС».

— С Днем России! Одним из самых высоких флагштоков в стране стал пилон строящегося моста через реку Обь в Новосибирске. Государственный флаг России установлен на высоте 114 метров на одной из стоек пилона, — указано в посте.

Как сообщили сотрудники фирмы, бело-сине-красное полотнище можно увидеть из самых разных точек города.

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