В Кировском районе Новосибирска пьяная женщина повредила чужую машину

Захмелевшая дама решила похулиганить.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске ночь на 12 июня нетрезвая дама решила испортить чужое авто. Видео хулиганства пострадавшие опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.
— Ночью в 00:26 неадекватная девушка испортила машину на Зорге, 283, — написал новосибирец.
Видео хулиганства попало в сеть. Фото: скриншот паблика.
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