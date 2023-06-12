В Кировском районе Новосибирска пьяная женщина повредила чужую машину

Захмелевшая дама решила похулиганить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске ночь на 12 июня нетрезвая дама решила испортить чужое авто. Видео хулиганства пострадавшие опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— Ночью в 00:26 неадекватная девушка испортила машину на Зорге, 283, — написал новосибирец.

Видео хулиганства попало в сеть. Фото: скриншот паблика.

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