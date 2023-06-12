В Новосибирске завершились поиски девочки, пропавшей после ссоры с мамой

Поиски закончились удачно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске нашли 15-летнюю девушку из села Улыбино Новосибирской области. Она повздорила с мамой и убежала из дома.

— Спасибо большое, девочка нашлась! Мы везем домой ее, — сказала корреспонденту КП-Новосибирск мама девочки.

Как уточнили родственники, девочка жива и здорова — обошлось без инцидентов.

Ранее КП-Новосибирск писала о 45-летнем мужчине, который пропал, уехав на вахту. Мужчина перестал выходить на связь 12 апреля, с этого момента его местонахождение неизвестно.

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