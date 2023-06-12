В Новосибирской области в 2022 году диагноз диабет ставили на 14% чаще, чем в прошлом

Диабет находят все чаще. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области растет количество больных диабетом. Так, в 2022 году такой диагноз ставили на 14% чаще, чем в 2021. Об этом пишет РБК Новосибирск со ссылкой на Новосибирскстат.

По информации экспертов, всего в прошлом году диабетом болели 107 тысяч человек. Это почти на 2% больше, чем в прошлом. Из них 5,6 тысяч человек — инсулинозависимые, страдают диабетом 1 типа.

Болезнь 2 типа у большинства — 98,7 тысячи. Впервые нашли диабет второго типа у 6 тысяч людей — это на 11,6% больше, чем в 2021 году.

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