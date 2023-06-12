«Мальки плывут кверху пузом»: новосибирец пожаловался на обширный сброс нечистот в реку Иню

Реку Иню загрязняют нечистотами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирец снял на видео сильный поток нечистот, который сливают в реку Иню. Ролик и кадры с берега он выложит в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— Приехал порыбачить, смотрю — вода льется из трубы. Вроде чистая. В 11:30 что-то загремело и из трубы ринулся сильный, грязный поток прямо в речку. Понятно, что рыбалка была испорчена. Пока сматывал удочки, увидел, что вдоль берега плывут мальки к верху пузом. Или их оглушило потоком, или чем-то отравились, — сетует очевидец.

Рыбалка пошла не по плану. Фото: скриншот АСТ-54.

По словам рыбака, он впервые видит сброс непонятной жидкости в этом месте. По картам видно, что неподалеку работает предприятие.

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