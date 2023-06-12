Хаски вернулась на место смертельного ДТП под Новосибирском и ждала хозяина

Собака вернулась в машину после аварии. Фото: «Черепановские вести».

В воскресенье, 12 июня в Черепановском районе Новосибирской области случилась жуткая смертельная авария, погибли 3 человека. «Хонда» выехала на встречку и столкнулась с «Маздой».

После ДТП щенок хаски вернулся на место и ждал хозяина. О том, как это было, пишут «Черепановские вести».

Авария случилась на дороге у поселка Запрудного. После трагедии щенок забрался обратно в «Мазду» и ждал своего хозяина.

Вполне вероятно, что им был водитель или погибший пассажир иномарки.

Ранее КП-Новосибирск писала об аварии с 3 погибшими.

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