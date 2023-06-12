Хаски вернулась на место смертельного ДТП под Новосибирском и ждала хозяина

Собака вернулась в машину после аварии. Фото: «Черепановские вести».
В воскресенье, 12 июня в Черепановском районе Новосибирской области случилась жуткая смертельная авария, погибли 3 человека. «Хонда» выехала на встречку и столкнулась с «Маздой».
После ДТП щенок хаски вернулся на место и ждал хозяина. О том, как это было, пишут «Черепановские вести».
Авария случилась на дороге у поселка Запрудного. После трагедии щенок забрался обратно в «Мазду» и ждал своего хозяина.
Вполне вероятно, что им был водитель или погибший пассажир иномарки.
Ранее КП-Новосибирск писала об аварии с 3 погибшими.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области «Хонда» выехала на встречку и столкнулась с «Маздой»: погибли три человека
В новосибирской области в столкновении «Хонды» и «Мазды» погибли три человека (подобнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер