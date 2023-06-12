Новосибирский стоматолог оставил в десне пациентки кусок металлического бура

Пациенте оставили осколок бура в десне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске девушка ходила с куском бура в десне после удаления зуба. О неприятном инциденте она рассказала в сообществе АСТ-54 во ВКонтакте.

— 30 мая я обратилась в местное отделении стоматологии на Станиславского, 52. Мне удалили зуб. После, 11 июня, я обратилась в частную клинику с жалобами на боль в десне. На рентгене нашли кусок бура, — рассказала сибирячка.

Пациентка написала в Минздрав. Фото: скриншот из паблика.

В частной клинике за 4 тысячи рублей девушке помогли. Она уже написала жалобу в Минздрав.

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