Хакеры атаковали телефоны жителей Новосибирска и области сотни тысяч раз

Хакеры продолжают кибератаки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С января по конец мая 2023 года в Новосибирской области зафиксировали 232,5 тысячи кибератак на телефоны жителей региона. Исследование опубликовали специалисты компании «Лаборатория Касперского».

Всего по России обнаружили больше 6 миллионов атак на телефоны. Преступники пытаются получить линую информацию для шантажа. Кибератакам подвержены и компании — хакеры пытаются повлиять на работу организации или получить данные, чтобы требовать выкуп.

Также преступники распространяют вирусы для компьютеров, с помощью которых они также пытаются повлиять на работу или украсть данные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber