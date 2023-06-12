В Новосибирской области запустят элеваторный комплекс для поставки зерна в Китай

НСО наращивает сотрудничество с Китаем. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Каргатском районе Новосибирской области запустят зерновой коридор в Китай. Сумма инвестиций по элеваторному комплексу — 4,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономразвития региона Льва Решетникова.

— Сроки реализации инвестиционного проекта — 2022-2029 годы, — сообщил министр.

Благодаря проекту в регионе появятся 120 новых рабочих мест. Мощность терминала — около 200 тысяч тонн единовременного хранения зерна.

Уже определили территорию для проекта в Каргатском районе. Землю поставили на кадастровый учет.

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