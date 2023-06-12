Под Новосибирском боец СВО подарил часы школьнику за трогательное письмо

Боец приехал в школу, чтобы поблагодарить ученика за теплые слова. Фото: https://vk.com/kuibyshevskiy_nso.

В Куйбышевском районе Новосибирской области участник спецоперации отблагодарил школьника за теплые слова. О том, как это было, рассказали в администрации района.

— Прибыв в отпуск, боец лично встретился со школьником и поблагодарил ученика 7 класса за трогательное письмо, которое мальчик написал на передовую. Военнослужащий подарил мальчику свои наручные часы и выразил благодарность родителям за достойное воспитание сына, — указано в публикации.

Военный Андрей Владимирович пообщался с ребятами и учителями — он отметил, что каждая детская весточка с Родины помогает защищать страну.

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