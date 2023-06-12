Жители Новосибирской области уже начали собирать первые коровники

В лесу нашли первые коровники. Фото: Оксана Милайкина.

Жительница Новосибирска рассказала КП-Новосибирск о первых коровниках. Крупные шляпки она заметила в лесу района Пашино.

— Прогулялась до леса. У нас только коровники, да такие жирненькие. Нет ни подберезовиков, ни маслят. Вообще ничего. Ну, по крайней мере у нас, — рассказала Оксана Милайкина.

Однако не каждый грибник будет собирать коровники — некоторые опасаются их ядовитости. — Я их уже не собираю. Раньше любила жарить с картошечкой, да со сметанкой. А сейчас все говорят кругом, что они ядовитые и могут навредить, — признается женщина.

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