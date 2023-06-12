«При чем тут ретроград?»: новосибирцы увидят Меркурий рядом с луной 16 июня

Скоро Меркурий будет рядом с Луной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 16 июня новосибирцы смогут увидеть Меркурий рядом со спутником Земли. О космическом явлении написали астрономы сайта Starwalk.

— Вечером 16 июня — в 23:40 по московскому времени, Луна и Меркурий пройдут по одному прямому восхождению. Расстояние между небесными телами будет 4 градуса, — сообщили специалисты.

Оба объекта будут в созвездии Тельца. В этот вечер меркурий ярко засияет со звездной величиной, а рядом с ним и звезда Альдебаран. Так что 16 июня новосибирцы смогут увидеть 2 четкие точки в утреннем небе над горизонтом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber