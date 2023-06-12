Сибирячка из села под Новосибирском превратила хобби в бизнес

Женщина сделала бизнес из любимого хобби. Фото: ЧС-инфо.

Олеся Гредюшко из города Каргата Новосибирской области была консультантом в банке, юристом и даже таксистом. Позже поняла, что призвание — вести праздники. О том, как артистка сделала бизнес из хобби, пишет ЧС-инфо.

— Однажды побывала на юбилее у родственника. Там пригласили самую топовую в округе тамаду. Я смотрела на её работу и вдруг подумала: А я ведь тоже так могу. Петь и танцевать умею. Фантазии не занимать, — рассказывает женщина.

Сначала помогал интернет и соцсети — дела пошли хорошо, но позже стало тяжело: старое оборудование и маленький город мешали развитию дела.

— Поначалу ведение было для меня как хобби. Я старалась вложить в каждый праздник все свои эмоции и всю фантазию, но со временем стала понимать, что этого недостаточно. Людям нужно предоставлять качественную услугу на профессиональной аппаратуре, — признается ведущая.

Воплотить мечту помогли специалисты из Минтруда — артистка получила контракт на 250 тысяч рублей. На эти деньги Олеся купила аппаратуру и ростовых медведей.

После этого интересное хобби превратилось в настоящий бизнес — работа закипела. Сейчас самый «ходовой» период — лето. В планах у ведущей череда свадеб и выпускных вечеров.

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