В Новосибирске будут судить няню, из-за которой от дыма погибли 2 ребенка

Стали известны подробности смертельного пожара в Первомайском районе. Фото: Моя Первомайка.

Первомайский районный суд Новосибирска рассматривает дело местной няни, из-за которой задохнулись и погибли 2 ребенка. О преступлении, случившемся в декабре 2022 года, сообщили на сайте суда.

— Подсудимая, осознавая, что дети нуждаются в присмотре, закрыла окна и двери и ушла на долгое время, оставив их одних. Пока ее не было, дети нашли источник огня и подожгли диван. Оба ребенка умерли от отравления угарным газом, — указано в отчете органа.

В итоге няню будут судить по статьям о причинении смерти по неосторожности двум лицам, а также об оставлении без помощи малолетнего. Суд пройдет 15 июня.

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