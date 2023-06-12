Под Новосибирском построят мост через реку Орду за 90 миллионов рублей

Мост обойдется почти в 90 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области ищут подрядчика, который построит мост через реку Орду в Ордынском районе. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Мост возведут в селе Рогалево. На него исполнитель работ обязан установить гарантию в 8 лет. Переправа будет 41 метр длиной и 6 шириной. На мосту сделают двухполосное движение и тротуар для пешеходов.

Цена строительства — 89,5 миллиона рублей. Все работы подрядчик обязуется сделать до 9 сентября 2025 года — работы займут 2 года.

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