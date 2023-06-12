На фестиваль «Сибирский огонь» под Новосибирском пришли 50 тысяч посетителей

Организаторы показали 22 века истории. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В Колыване Новосибирской области вновь прошел военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». В этом году посмотреть на реконструкцию 22 веков истории пришли 50 тысяч человек.

Событие началось в 11:00. На территории фестиваля организаторы оборудовали разные площадки по историческим временам и эпохам. Так, желающие могли погладить живых поросят в зоне Средневековья или примерить шлем легионера из Древнего Рима.

На фестивале даже реконструировали бой времен Афганской кампании. Конечно, в этом показательном сражении добро вновь победило. Но «с кулаками»: зрители слышали выстрелы и видели горящую технику.

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