Солнце сменится грозой: в Новосибирске день начнется с тепла и дождя

Вечером ожидается дождь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начало недели начнется с тепла и дождя. По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС в первой половине дня 11 июня осадков не ожидается, а ближе к вечеру будет гроза.

- Днем температура воздуха составит +24…+26 градусов тепла, ночью +10…+12 градусов. Ветер подует северо-западный со скоростью до 11 метров в секунду, - говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Однако, у сайта «Яндекс. Погода» другие сведения. Весь день обещает быть солнечным. Днем столбики термометров поднимутся до +22, к вечеру опустятся до +17. Ветер подует северо-восточный. Атмосферное давление составит 750-752 миллиметра ртутного столба.

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