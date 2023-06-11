Из-за поврежденного гидранта затопило участки. Фото: предоставлено Анной

В Новосибирске частные дома затопило из-за поврежденного гидранта. ЧП произошло вечером 11 июня.

- В Нижней Ельцовке, в частном секторе на Черносельской сломали пожарный гидрант, - рассказала Анна, жительница улицы.

На кадрах видно, что к затопленным домам невозможно подобраться близко. Все кругом в воде.

- Служба уже приехала и все устранила, - уточнила женщина.

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