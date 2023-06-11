«У нее только справка»: директор новосибирского таксопарка прокомментировал ожог студентки во время поездки

В таксопарке провели служебную проверку. Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор новосибирского таксопарка прокомментировал ожог студентки во время поездки. Он заверил КП-Новосибирск, что была проведена служебная проверка.

- У нас нет оснований считать, что травма была получена в такси. У девушки есть только справка о получении травмы. Никаких оснований считать, что травма была получена именно в такси кроме слов самой девушки, к сожалению, нет, - рассказал КП-Новосибирск директор таксопарка.

Напомним, что в Новосибирске студентка получила химический ожог, проехав в такси. Она уверяет, что села в машину и обнаружила, что сиденья были мокрые, однако водитель убедил ее, что это — обычная вода.

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