Поиски ребенка завершены. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ

В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика с синей спортивной сумкой. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

- 8-летний мальчик обнаружен, с ним все хорошо, -рассказали в ведомстве.

Ребенка удалось найти недалеко от дома.

Напомним, что мальчик вышел с тренировки и не вернулся. Его искали волонтеры и полиция.

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