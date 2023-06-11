Поиски ребенка завершены. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ
В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика с синей спортивной сумкой. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
- 8-летний мальчик обнаружен, с ним все хорошо, -рассказали в ведомстве.
Ребенка удалось найти недалеко от дома.
Напомним, что мальчик вышел с тренировки и не вернулся. Его искали волонтеры и полиция.
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