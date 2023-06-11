Стали известны подробности гибели 22-летнего парня в Новосибирске на Оби

Парня нашли мертвым 11 июня. Фото: ПСО "Маяк"
Стали известны подробности гибели 22-летнего парня в Новосибирске. Напомним, что сибиряк вышел из дома 2 июня в Октябрьском районе и пропал. Сегодня 11 июня волонтеры сообщили о его гибели.
- Его нашли в воде в городе Обь, - сообщил КП-Новосибирск источник знакомый с ситуацией.
Как сообщили КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области, следователи города Обь начали доследственную проверку по факту обнаружения тела.
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