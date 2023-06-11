В Новосибирске пропал 8-летний мальчик с синей спортивной сумкой

Мальчик нуждается в медицинской помощи. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирске пропал 8-летний Иван Жежер. Ребенок вышел с тренировки в Калининском районе сегодня 11 июня и не вернулся домой.

- Его рост 150 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, глаза сине-зеленые, - сообщают волонтеры.

Иван был одет в красную кофту с капюшоном, зеленую футболку, темно-зеленые брюки, белые носки, коричневые сандалии. С собой у него синяя спортивная сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении Ивана, позвоните по номеру 112 или 8-800-700-54-52.

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