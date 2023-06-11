Парня нашли мертвым. Фото: ПСО "Маяк".

В Новосибирске поиски 22-летнего парня завершились трагедией. Об этом сообщили волонтеры сегодня 11 июня.

- Сегодня закончились поиски, пропавшего 02 июня 2023 года парня. К сожалению, молодой человек найден погибшим, - рассказали поисковики.

Напомним, что сибиряк вышел из дома, поехал на службу, но до конечной точки так и не добрался.

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