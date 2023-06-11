Тело обнаружили спасатели МАСС.
Фото: Влад Комяков
В Новосибирске нашли тело женщины запертой в квартире. Об этом сообщили спасатели «МАСС».
- Вызов поступил из Ленинского района с улицы Курганская. Дверь в квартиру была заблокирована, - сообщили спасатели.
Когда сотрудники МАСС попали внутрь, то обнаружили в квартире 86-летнюю пенсионерку. Она была мертва.
Тело передали сотрудникам полиции.
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