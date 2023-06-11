Тело обнаружили спасатели МАСС. Фото: Влад Комяков

В Новосибирске нашли тело женщины запертой в квартире. Об этом сообщили спасатели «МАСС».

- Вызов поступил из Ленинского района с улицы Курганская. Дверь в квартиру была заблокирована, - сообщили спасатели.

Когда сотрудники МАСС попали внутрь, то обнаружили в квартире 86-летнюю пенсионерку. Она была мертва.

Тело передали сотрудникам полиции.

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