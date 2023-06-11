В Новосибирской области начнут готовить психологов для участников СВО

Врачей будут готовить в НГМУ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области начнут готовить психологов для помощи участникам СВО. Их обучением займется НГМУ по программе дополнительного образования. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на региональный Минздрав.
- При поддержке созданного в Новосибирской области регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» для оказания специализированной помощи участникам СВО подготовлены 6 психотерапевтов и 6 медицинских психологов, - сообщают в ведомстве.
Известно, что специалисты будут оказывать помощь тем, кто вернулся из зоны проведения СВО.
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