Валерия Анатольевича похоронят на Заельцовском кладбище. Фото: t.me/mpr_nso

В Новосибирске умер биолог-охотовед Валерий Куруленко. Об этом сообщили в телеграм-канале Минприроды НСО.

- Валерий Анатольевич родился в Иркутской области. В 1985 году он окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности «Биология», получив профессию биолога-охотоведа. Любимому делу Валерий Анатольевич посвятил более 40 лет своей жизни, - говорится в сообщении.

Валерия Куруленко похоронят 12 июня на Заельцовском кладбище.

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