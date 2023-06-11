Михаил пропал 2 июня. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске больше недели ищут пропавшего 22-летнего Михаила Фоменко. Он ушел из дома 2 июня и не вернулся.

Известно, что парень должен был вернуться на службу. До сих пор его ищут полиция и волонтеры.

− 02 июня 2023 года, около 11:30, ушел из дома по улице Сакко и Ванцетти, и до настоящего момента его местонахождение не установлено, − сообщили волонтеры поискового отряда «Маяк».

Михаил был одет в фиолетовую рубашку, белую футболку, синие джинсы и черные кроссовки. Его рост 167 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза.

Если вам что-либо известно о местонахождении Михаила, позвоните по номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

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