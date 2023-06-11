В Новосибирской области ищут 46-летнего мужчину с лобными залысинами

О мужчине ничего неизвестно с 29 мая. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирской области ищут 46-летнего Сергея Дмитриевича Бакшеева из города Обь. Он ушел из дома 29 мая и до сих пор о нем ничего неизвестно.

- Его рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые с сединой, стрижка короткая, глаза голубые, - сообщают волонтеры.

Сергей был одет в черную куртку, шапку, черного цвета рубашку, черные кроссовки, черную кепку. Из особых примет – лобные залысины.

Если вам что-то известно о местонахождении Сергея Бакшеева позвоните по номеру 112 или 8-800-700-54-52.

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