Самый длинный день и самая короткая ночь будут 21 июня. Фото: Оксана ЗУЙКОВА

Новосибирские астрономы назвали дату летнего солнцестояния в 2023 году. Самый длинный день и самая короткая ночь будут 21 июня.

- Летнее солнцестояние считается началом астрономического лета. В этот день Солнце, двигаясь по своему пути в северном полушарии, удаляется от небесного экватора на максимальное расстояние, - сообщается на сайте новосибирского планетария.

Так же ученые обозначили четкое время астрономического явления - 21 час 57 минут.

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