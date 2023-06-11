Самый длинный день и самая короткая ночь будут 21 июня.
Фото: Оксана ЗУЙКОВА
Новосибирские астрономы назвали дату летнего солнцестояния в 2023 году. Самый длинный день и самая короткая ночь будут 21 июня.
- Летнее солнцестояние считается началом астрономического лета. В этот день Солнце, двигаясь по своему пути в северном полушарии, удаляется от небесного экватора на максимальное расстояние, - сообщается на сайте новосибирского планетария.
Так же ученые обозначили четкое время астрономического явления - 21 час 57 минут.
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