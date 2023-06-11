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НовостиОбщество11 июня 2023 6:03

В Новосибирске завершились поиски пенсионера в футболке и трико

О нем ничего не было известно с 8 июня
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Мужчину нашли живым. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Мужчину нашли живым. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирске завершились поиски 69-летнего пенсионера в футболке и трико. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

- Найден, жив! Спасибо всем кто выполнял автономные задачи, распространял информацию в сети и делал репосты, - сообщили волонтеры.

Напомним, что мужчину искали с 8 июня. Он ушел из дома и о нем не было никакой информации.

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