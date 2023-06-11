В Новосибирске завершились поиски пенсионера в футболке и трико

Мужчину нашли живым. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
В Новосибирске завершились поиски 69-летнего пенсионера в футболке и трико. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
- Найден, жив! Спасибо всем кто выполнял автономные задачи, распространял информацию в сети и делал репосты, - сообщили волонтеры.
Напомним, что мужчину искали с 8 июня. Он ушел из дома и о нем не было никакой информации.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер