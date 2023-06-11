Губернатор Андрей Травников провел совещание по проблемным вопросам Красноозерского района

Совещание прошло 10 июня. Фото: nso.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел совещание по проблемным вопросам Красноозерского района. Оно состоялось 10 июня.

Во время заседания обсуждались вопросы рекультивации берега озера Половинное, строительство жилья для детей сирот и многодетных семей.

- Большие программы по строительству и приобретению жилья реализуются в области, в том числе и в Краснозерском районе. Я всех глав последние годы настойчиво призываю стимулировать жилищное строительство, - сообщил во время совещания Андрей Травников, губернатор НСО.

Сейчас на территории района для детей-сирот и многодетных семей строятся 15-квартирный и 2-квартирный дом.

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