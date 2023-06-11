«Уехал с отдыха»: в Новосибирской области 19-летний парень сгорел в собственном авто

ЧП произошло в Барабинском районе. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск

В Новосибирской области 19-летний парень сгорел в собственном авто. ЧП произошло утром 10 июня около села Квашино в Барабинском районе.

- Машину обнаружили в 10 утра на обочине дороги вдоль озера Чаны. В салоне сгоревшего автомобиля нашли тело 19-летнего парня. По имеющейся информации, он уехал в начале первой ночи с места отдыха. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено, - рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи начали доследственную проверку. Назначены все необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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