Квадроцикл перевернулся. Фото: Госавтоинспекция НСО
В Новосибирской области двое мужчин разбились на квадроцикле. ДТП произошло ночью 10 июня в Мошковском районе.
- За рулем квадроцикла был 36-летний мужчина, его пассажиру было 42 года. Они ехали из Мошково в сторону села Белоярка. На 35 километре мужчина съехал с дороги и врезался в дорожный знак. После квадроцикл перевернулся, - сообщили в Госавтоиспекции по НСО.
Водитель и его пассажир погибли на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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