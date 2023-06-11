В Новосибирске открыли памятную доску в честь погибшего на СВО лейтенанта Цвиренко

Автор проекта мемориальной доски - отец погибшего. Фото: предоставлено пресс-службой Росгвардии

В Новосибирске открыли памятную доску в честь погибшего на СВО лейтенанта Никиты Цвиренко. Он погиб 19 мая 2022 года.

- По району сосредоточения, в котором находился офицер, был нанесен ракетный удар, в результате которого он получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью. За мужество, отвагу и самоотверженность, за смелость и решительные действия командир взвода отдельного отряда специального назначения Росгвардии «Меркурий» посмертно награжден орденом Мужества, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Памятную доску расположили на доме, где жил Никита. В день открытия курсанты НВВКУ, где учился погибший принесли цветы его матери и его сестре. Автором проекта мемориальной доски стал отец Никиты Андрей Владимирович Цвиренко.

- Эта мемориальная доска для нас, живых, чтобы мы всегда помнили Никиту. Мой сын выполнил свой долг, и я горжусь им! Быть воином – жить вечно! – обратился ко всем мужчина.

Память героя почтили минутой молчания.

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