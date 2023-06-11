«Открыл больничный и пропал»: под Новосибирском три недели ищут мужчину во всем черном

Данила ищут три недели. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирской области три недели ищут 37-летнего Данила Ширшова. Он пропал 16 мая.

- Данил поехал в поликлинику, открыл больничный и пошел искать попутку, чтобы уехать домой. С этого момента он на связь больше не выходил. Смотрели камеры видеонаблюдения и там видно, что Данил идет на поворот, где должен был сесть в машину, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, сестра пропавшего.

Даниил был одет в черную толстовку, черное трико, черные кроссовки и серую кепку. С собой у него была черная барсетка.

Его рост 184 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы, зеленые глаза.

Если вам известно что-то о том, где сейчас может находиться Данил сообщите по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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