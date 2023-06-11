С тазиком и прищепками: новосибирская королева красота постирала белье в Оби

Победительница конкурса Sexy Queen of Siberia постирала белье в Оби. Фото: Сергей Кюббар

Победительница конкурса Sexy Queen of Siberia Екатерина Новикова постирала белье в Оби. Девушка пришла к реке с тазиком, веревкой и прищепками. Нет, в ней не проснулся ретроград: все это было сделано для того, чтобы в конце получить эффектные кадры.

По словам фотографа, идея съемки у него была уже давно. Фото: Сергей Кюббар

— Идея такой съемки у меня была в голове очень давно. И вот, наконец-то, удалось ее реализовать. Я уверен, вышло очень красиво и атмосферно. Сейчас, в эпоху стиральных машин, девушку с тазиком у реки ведь уже не встретишь? — рассказал КП-Новосибирск фотограф Сергей Кюббар. — Вышло, на мой взгляд, очень красиво и эстетично.

Девушка пришла к реке с тазиком, веревкой и прищепками. Фото: Сергей Кюббар

Проходила съемка на берегу Оби между Бугринским мостом и новым парком «Арена». В этой местности удалось отыскать небольшой «островок» нетронутой природы.

Длилась съемка около полутора часов. Фото: Сергей Кюббар

— Снимали мы в мае, когда листочки на деревьях еще только начали появляться. На улице было достаточно прохладно, но нас это не остановило, несмотря на то, что съемка была у воды, — говорит фотограф. — Длилась она около полутора часов.

Снимали девушку еще в мае. Фото: Сергей Кюббар

Несмотря на прохладную погоду, девушке пришлось намочить руки. Фото: Сергей Кюббар

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