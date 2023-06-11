Зонтик не понадобится: в Новосибирске 11 июня будет пасмурно, но сухо

В Новосибирске в воскресенье, 11 июня будет пасмурная, но сухая погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в воскресенье, 11 июня будет пасмурная, но сухая погода. Синоптики обещают температуру воздуха до +24 градусов.

— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью поднимется до +10…+12 градусов, днем потеплеет до +22…+24, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Северо-восточный ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду.

Сервис Яндекс. Погода дает сибирякам более оптимистичный прогноз. Местные синоптики обещают ясную погоду весь день, температуру воздуха от +10 до +20 градусов и ветер 2-3 метра в секунду.

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