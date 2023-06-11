В Новосибирской области побывал блогер-пограничник, идущий автостопом до Владивостока

У блогера, поэта и музыканта Павла Краузе есть цель — пройти по приграничью России от Челябинска до Владивостока. Фото: ОТС-Горсайт

У блогера, поэта и музыканта Павла Краузе есть цель — пройти по приграничью России от Челябинска до Владивостока. Преодолеть расстояние в 10 тысяч километров он планирует без денег и с одним только рюкзаком. С собой он также пограничный флаг и гитару.

— Павел встречался с теми, кто, как и он, служил на границе в разные годы, просил их оставить роспись с наименованием воинской части на пограничном флаге, который планирует водрузить на большом воинском захоронении на сопке Снеговой под Владивостоком, — пишет издание «Горсайт».

В Новосибирской области Павел успел побывать в Чистоозерном, Баганском и Карасукском районах. Блогер встретился с местными пограничниками, которые оставили на флаге свою подпись, спели с ним несколько песен под гитару и пожелали дальнейшей успешной дороги.

После нашего региона Краузе направится в Алтайский край, Тыву, Бурятию, Забайкалье, а потом через Приамурье планирует попасть в свою конечную точку — Владивосток.

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