В Новосибирской области побывал блогер-пограничник, идущий автостопом до Владивостока

У блогера, поэта и музыканта Павла Краузе есть цель — пройти по приграничью России от Челябинска до Владивостока. Фото: ОТС-Горсайт
У блогера, поэта и музыканта Павла Краузе есть цель — пройти по приграничью России от Челябинска до Владивостока. Преодолеть расстояние в 10 тысяч километров он планирует без денег и с одним только рюкзаком. С собой он также пограничный флаг и гитару.
— Павел встречался с теми, кто, как и он, служил на границе в разные годы, просил их оставить роспись с наименованием воинской части на пограничном флаге, который планирует водрузить на большом воинском захоронении на сопке Снеговой под Владивостоком, — пишет издание «Горсайт».
В Новосибирской области Павел успел побывать в Чистоозерном, Баганском и Карасукском районах. Блогер встретился с местными пограничниками, которые оставили на флаге свою подпись, спели с ним несколько песен под гитару и пожелали дальнейшей успешной дороги.
После нашего региона Краузе направится в Алтайский край, Тыву, Бурятию, Забайкалье, а потом через Приамурье планирует попасть в свою конечную точку — Владивосток.
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